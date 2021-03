XV de France : Jelonch, Rebbadj et Le Roux titulaires contre l'Ecosse ?

Jelonch préféré à Cretin ?

Pour recevoir l'Ecosse au Stade de France vendredi soir (21h00) lors d'un match (en retard) qui pourrait permettre au XV de France d'arracher la victoire dans ce Tournoi des 6 Nations 2021 alors que les Bleus n'ont plus soulevé le trophée depuis 2010,Face aux Gallois le week-end dernier, le sélectionneur français avait aligné Paul Willemse et Romain Taofifenua. Le premier a reçu un carton rouge samedi dernier pour une main dans le visage du pilier gauche adverse Wyn Jones. Il sera d'ailleurs entendu dans la journée par la commission de discipline du Tournoi. Le second s'est, lui, blessé à un genou face aux Gallois. Ce qui l'avait contraint à abandonner ses coéquipiers dès le milieu de la première mi-temps.Swan Rebbadj, qui avait remplacé Taofifenua après sa sortie, pourrait de nouveau le suppléer, vendredi au coup d'envoi. Le Toulonnais, très incertain, devrait en effet ne pas être rétabli à temps, d'autant que le rappel lundi de Baptiste Pesenti n'augure rien de bon. Absent samedi dernier, Bernard Le Roux est remis de sa blessure et a fait logiquement son retour dans le groupe.A l'exception du retour de Romain Ntamack à l'ouverture pour pallier le forfait de Matthieu Jalibert, l'autre changement devrait concerner la troisième ligne, où Anthony Jelonch, entré en jeu pour la dernière demi-heure de cet exploit face au pays de Galles qui fera date, pourrait être préféré à Dylan Cretin, moins convaincant samedi que lors de ses dernières sorties. Fabien Galthié dévoilera sa composition mercredi midi.Dulin - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch (ou Cretin) - Rebbadj (ou Pesenti), Le Roux - Haouas, Marchand, Baille