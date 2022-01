XV de France : Jalibert, Vakatawa... Galthié s'exprime sur sa liste de 42 joueurs

Après la liste, place aux explications de Fabien Galthié. Au lendemain de l'annonce d'un groupe constitué de 42 éléments pour préparer le Tournoi des VI Nations à partir de ce dimanche, le sélectionneur du XV de France s'est exprimé sur certains de ses choix forts. Le principal absent pour le moment se nomme Matthieu Jalibert, touché contre les Scarlets en Champions Cup et forfait pour ce premier stage préparatoire avant la rencontre contre l'Italie, le 6 février au Stade de France. « Il était clairement dans le groupe des 23. Il est arrêté pour 15 jours. Son retour avec nous est prévu pour la deuxième semaine de notre camp d’entraînement à Carpiagne », a notamment confié l'ancien demi de mêlée, lors d'un entretien à Rugbyrama. De ce fait, si l'ouvreur de Bordeaux-Bègles guérit comme prévu, il devrait bien être présent dans le groupe des Bleus pour affronter la formation de Kieran Crowley. Derrière, Galthié a également évoqué certains retours.

Galthié compte sur Vakatawa et Le Roux

« Virimi (Vakatawa) est comme tous les individus. Il a beaucoup donné. On l’a rappelé pendant la préparation à la Coupe de monde, à Nice. Il était à Saint-Lary en stage avec le Racing 92. Là, il a démarré deux années extraordinaires. La Coupe du monde, le Tournoi 2020, l’Automn Nations Cup… Puis il a été touché au genou, s’est blessé à plusieurs reprises. Il a marqué le pas, a en effet expliqué le sélectionneur du XV de France, à propos de Vakatawa, sans oublier d'évoquer la situation de Bernard Le Roux. (...) Ils ont beaucoup donné sur notre première partie de mandat. Ils ont fait dix très gros premiers matchs avec nous. L’année 2021 a été plus dure pour eux mais seulement celle-là. (…) Ils sont dans le groupe. J’attends beaucoup de notre camp d’entraînement à Carpiagne. La première des choses est d’y faire une préparation de grande qualité. On a besoin de nos meilleurs joueurs. »