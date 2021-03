XV de France : Jalibert forfait contre l'Ecosse

La France disputera une finale dans ce Tournoi des 6 Nations vendredi prochain contre l’Ecosse, match de la troisième journée initialement prévu le dimanche 28 février et reporté en raison d’un cluster dans le groupe tricolore. Et pour cette rencontre à l'enjeu crucial, Fabien Galthié ne pourra pas compter sur Matthieu Jalibert. « Fin de tournoi pour moi », a écrit le joueur de l’UBB ce dimanche en story Instagram pour annoncer son forfait. Le demi d’ouverture aux douze sélections est sorti samedi à la 30eme minute du match contre le pays de Galles sur un protocole commotion auquel il n’a pas satisfait. Ainsi, il n’a pas pu revenir sur le rectangle vert et a été remplacé par Romain Ntamack. Le groupe France se serait bien passé de cette nouvelle concernant celui qui a été élu, après le match perdu en Angleterre, meilleur joueur de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations.

Ntamack devrait être aligné d’entrée

« Romain Taofifenua a une légère entorse au genou gauche et Matthieu Jalibert a subi un choc au visage. Mais les deux joueurs vont bien », a indiqué Fabien Galthié après le match à propos de ses deux joueurs sortis blessés. Auteur de huit points au pied en cinquante minutes, Romain Ntamack devrait donc retrouver une place de titulaire face à l’Ecosse. Il n’a plus débuté une rencontre avec le maillot bleu sur le dos depuis le 31 octobre contre l’Irlande, déjà en match en retard du Tournoi. Louis Carbonel devrait quant à lui être appelé par le staff pour prendre place sur le banc. Les Bleus devront montrer les crocs contre une équipe écossaise quatrième au classement avant ce dernier match. Il faudra une victoire bonifiée avec plus de 20 points d’écart pour que le XV de France ramène le trophée à la maison pour la première fois depuis 2010.