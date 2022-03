XV de France : Jalibert et Villière de retour dans le groupe avant le pays de Galles

Plusieurs nouveaux également appelés



Voici la liste des 42 joueurs sélectionnés dans le groupe du #XVdeFrance à partir du 5 mars 2022 au CNR à Marcoussis pour préparer le quatrième match du Tournoi des #SixNations 2022 face au 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Pays de Galles !#NeFaisonsXVhttps://t.co/03eOJfDInr

— France Rugby (@FranceRugby) March 3, 2022

Le groupe des 42 Français convoqués

Le XV de France pense déjà au prochain match. En effet, dans le cadre de la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi des Six Nations, les Bleus se déplacent au pays de Galles, le vendredi 11 mars prochain à 21h00. Et c'est dans cette optique que ce jeudi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de rugby a officialisé la liste des 42 joueurs convoqués par le staff du XV de France pour préparer cette fameuse rencontre. Dans cette fameuse liste,, aujourd'hui âgé de 26 ans et qui compte un total de dix sélections. Jalibert n'est pas encore apparu dans cette édition 2022 du Tournoi des Six Nations, en raison d'une gêne ressentie au niveau de sa cuisse droite.En revanche, de son côté, Villière était bien présent lors des deux premières rencontres et il avait même marqué un triplé contre l'Italie. Toutefois, face à l'Irlande, le joueur s'était blessé au visage et il n'avait pas été du déplacement du côté de l'Ecosse. A noter, à savoir les troisièmes lignes Paul Boudehent (La Rochelle, 22 ans) et Jordan Joseph (Pau, 21 ans), les deuxièmes lignes Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles, 26 ans) et Thomas Lavault (La Rochelle, 22 ans), le pilier Jérôme Rey (Lyon, 26 ans), l'ailier Donovan Taofifenua (Racing 92, 22 ans) ou le trois-quart Jules Favre (La Rochelle, 22 ans). Ce groupe doit se réunir dès ce samedi, avec forcément dans un coin de la tête, un premier Grand Chelem depuis 2010, pour des Bleus toujours invaincus.Grégory Alldritt (La Rochelle), Uini Atonio (La Rochelle), Cyril Baille (Toulouse), Demba Bamba (Lyon), Gaëtan Barlot (Castres), Alexandre Bécognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Sipili Falatea (Clermont), Thibaud Flament (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Mohamed Haouas (Montpellier), Anthony Jelonch (Toulouse), Thomas Jolmes (Bordeaux-Bègles), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse), Jérôme Rey (Lyon), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).Pierre-Louis Barassi (Lyon), Baptiste Couilloud (Lyon), Jonathan Danty (La Rochelle), Brice Dulin (La Rochelle), Antoine Dupont (Toulouse), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing 92), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Melvyn Jaminet (Perpignan), Matthis Lebel (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Romain Ntamack (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Thomas Ramos (Toulouse), Donovan Taofifenua (Racing 92), Teddy Thomas (Racing 92), Virimi Vakatawa (Racing 92), Gabin Villière (Toulon).