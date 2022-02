XV de France : Haouas de retour contre l'Ecosse

Avec Haouas, Barassi et Luc, sans Villière ni Le Roux. Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi le groupe des 42 joueurs qui prépareront le troisième rendez-vous du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, le 26 février prochain à Edimbourg contre l'Ecosse. Sans surprise, Mohamed Haouas, régulièrement appelé par l'ancien manager de Toulon depuis qu'il est passé aux commandes des Bleus et condamné le 4 février dernier à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de cambriolage datant de 2014, fait son retour. Le pilier de Montpellier n'avait pu prendre part aux deux premières rencontres du Tournoi, précisément en raison de la proximité au niveau des dates avec son procès. Haouas, qui avait été expulsé il y a deux ans à Murrayfield face aux Ecossais pour un coup de poing, remplace Dorian Aldegheri.

Le Roux pas convoqué

Le Toulousain fait partie des absents, au même titre que le Toulonnais Gabin Villière, très bon contre l'Irlande mais victime d'une fracture du sinus consécutivement à ce match face aux Irlandais. Jonathan Danty, lui aussi blessé, Matthieu Jalibert, toujours pas prêt à reprendre la compétition, Teddy Thomas, également encore trop juste, et Bernard Le Roux, pas retenu et remplacé par Swan Rebbadj, manqueront à l'appel eux aussi. En revanche, Aymeric Luc et Pierre-Louis Barassi ont, eux, été conviés au rendez-vous fixé par Galthié dimanche à Marcoussis pour le début de ce deuxième rassemblement de Tricolores toujours invaincus (deux victoires). Luc, qui ne compte encore aucune sélection, a été convoqué pour la première fois, afin de pallier le forfait de Villière. Barrassi (3 sélections) a déjà pris le pouls du groupe France en revanche. Le Lyonnais remplace Danty.



Les 42 joueurs retenus pour préparer le match contre l'Écosse

Piliers gauches : Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Jérôme Rey (Lyon)

Talonneurs : Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse)

Piliers droits : Uini Atonio (La Rochelle), Demba Bamba (Lyon), Mohamed Haouas (Montpellier)

Deuxième-ligne : Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Swan Rebbadj (Toulon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Florent Vanverberghe (Castres)

Troisième-ligne : Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Becognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français)

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles)

Demis d'ouverture : Léo Berdeu (Lyon), Antoine Hastoy (Pau), Romain Ntamack (Toulouse)

Centres : Pierre-Louis Barassi (Lyon), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Virimi Vakatawa (Racing), Tani Vili (Clermont)

Ailiers : Matthis Lebel (Toulouse), Aymeric Luc (Toulon), Damian Penaud (Clermont), Donovan Taofifenua (Racing)

Arrières : Brice Dulin (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan), Thomas Ramos (Toulouse)