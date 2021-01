XV de France : Galthié fait appel à Ponpon comme partenaire d'entraînement

Fabien Galthié a décidément un œil sur la Pro D2. Après avoir appelé l’Oyonnaxien Sacha Zegueur lors de la récente tournée d’automne, le staff du XV de France compte sur la jeune génération qui évolue dans l’antichambre du Top 14. En effet, quelques jours après l’annonce du club de Mont-de-Marsan concernant son demi de mêlée Léo Coly, c’est un autre joueur de Pro D2 qui sera un des cinq « partenaires d’entraînement » que le « partenariat de performance » scellé entre la Fédération Française de rugby et la Ligue Nationale de rugby afin de mettre le XV de France dans les meilleures conditions pour préparer et participer au Tournoi des 6 Nations. Selon le magazine Midi Olympique, c’est un troisième-ligne de Colomiers qui fera le déplacement à Nice à compter du 24 janvier prochain pour porter main forte aux 37 joueurs sélectionnés.

Ponpon va remplacer Zegueur

Dans l’incapacité de faire à nouveau appel à Sacha Zegueur, le troisième-ligne d’Oyonnax étant écarté des terrains pour plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, c’est Waël Ponpon qui sera l’heureux élu. Dans la foulée de la signature de son premier contrat professionnel avec Colomiers, pour une durée de trois saisons, le joueur de 23 ans a donc été appelé par Fabien Galthié et son staff pour partager la vie et les entraînements du XV de France pendant le stage de préparation prévu à Nice. Le joueur mesurant 1,91m et pesant 102kg mettra ses qualités, notamment dans le secteur défensif, au service des joueurs qui participeront au prochain Tournoi des 6 Nations. Ce sera également une opportunité pour le jeune troisième-ligne de découvrir ce qu’est le niveau international avant, peut-être, d’intégrer un jour le groupe France pour de grandes échéances.