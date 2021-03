XV de France : Galthié explique ses choix

La présence de Swan Rebbadj en deuxième ligne, Anthony Jelonch en troisième ligne, un choix de densifier cette équipe, par rapport à celle qui a battu le pays de Galles la semaine dernière ?

Ça ressemble à l'équipe qui a terminé le match. Donc, expérience collective très forte, notamment sur les 20 dernières minutes. Swan (Rebbadj) est rentré assez tôt dans la partie en premier mi-temps. Et Anthony Jelonch est entré assez tôt dans la deuxième mi-temps. Donc, c'est déjà la continuité, l'expérience collective, notamment de cette fin de match. Et puis, c'est aussi des joueurs qui étaient disponibles pour travailler pendant ces six jours, puisque Paul (Willemse) a été suspendu et Romain (Taofifenua) a été touché au genou. Donc, c'est aussi la possibilité de travailler avec cohérence durant ces six petits jours, qui nous amènent en Écosse.



Le choix derrière de replacer Gaël Fickou à l'aile et de mettre Teddy Thomas sur le banc ?

Ça ressemble aussi à l'équipe qui a terminé le match. La mobilité, la disponibilité de Gaël (Fickou), et sa polyvalence. Densifier aussi les couloirs, face à des joueurs très athlétiques. Arthur Vincent, c'est l'activité, l'activité au milieu de terrain. La complémentarité, aussi, avec Virimi Vakatawa. Et Teddy (Thomas), c'est la possibilité, en fonction du scénario du match, de l'avoir en couverture de quatre postes, puisqu'il couvre le poste d'ailier et Gaël (Fickou) peut remonter au centre, si besoin.