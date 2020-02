XV de France / Galthié : « Difficile de tirer un bilan après deux matchs »

🇫🇷🇮🇹 Le Trophée Giuseppe-Garibaldi reste en France ! 🏆



Ce trophée est remis au vainqueur de la rencontre France-Italie, chaque année lors du Tournoi des #SixNations !



Bravo les Bleus ! #FRAITA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/uZkahcgjSG

— France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2020

« On est satisfait par la performance et les résultats »

Cela a été difficile. La première période est quasiment parfaite, on fait deux erreurs de gestion sur du jeu au pied et du jeu d'occupation. On les paie à chaque fois. La deuxième période est moins consistante, l'équipe a été bousculée par les Italiens.L’équipe a pris par mal d’initiatives. On s’est retrouvé dans la zone de conclusion à plusieurs reprises. Il fallait jouer juste et on l'a fait. On a quand même marqué cinq essais. Il y en a un qui vient de loin, mais les autres sont bien construits. Après, en seconde période, il y a du déchet, ça fait partie des leçons à retenir de ce match.C'est pas 12 ? Je crois que c'est 12... On est plus sanctionnés que contre l'Angleterre. On a été moins durs. En début de match, on a gagné des mètres, on les a fait reculer puis, par moments, on a été moins consistants. On les a laissés entrer dans le rideau défensif. Quand tu te mets à reculer, tu te mets en danger sur la ligne de hors-jeu. Puis, on commet des fautes dans les zones de rucks où on ne sort pas.C’est difficile de tirer un bilan après deux matchs même si les étapes du 2 et 9 février ont été réussies. Notre objectif, c’est de gagner les matchs, donc on est satisfait à 100 % par la performance et les résultats. Nous en sommes à sept entraînements et deux matches, donc nous avons de la matière pour travailler. Il faut faire évoluer notre potentiel.À partir du moment où on a deux trois-quarts sur le banc, on met du temps à les faire entrer. Malgré ça, on a quand même fini à 14 car Vincent (Rattez) n'est pas remplacé. C'était un risque. Matthieu (Jalibert), on lui a donné un peu plus de temps de jeu que contre l'Angleterre. Baptiste (Serin), il y avait un risque de le faire entrer mais ils ont bien assumé, ont apporté une fraîcheur, une envie de montrer qu'ils pouvaient porter cette équipe et conduire le jeu, donc c'est très satisfaisant.