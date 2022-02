XV de France : Galthié décrypte ses choix avant l'Irlande

Moefana préféré à Vakatawa

On le suit depuis notre arrivée. Au départ, il était face à nous lors des oppositions contre les moins de 20 ans. Et, lors de l'Autumn Cup en novembre 2020, on n'a pas hésité à le titulariser car il en imposait naturellement à l'entraînement. Malgré sa timidité, son potentiel sautait aux yeux. Il devait partir en tournée avec nous en Australie mais il s'est blessé. Il performe avec son club. Il a gros vécu avec nous. Techniquement, physiquement et psychologiquement, sans oublier son talent, il est prêt à répondre toutes les exigences de ce match.



Le Roux absent

Bernard Le Roux compte énormément pour notre équipe, il a été avec nous pendant la préparation. C'est un grand combattant. Quand on fait l'équipe, c'est un déchirement de ne pas retenir les joueurs. Bernard fait partie des numéros 1.



Woki pas assez combattant pour la deuxième ligne ?

J'entends les commentaires sur Cameron Woki. Si je suis Woki, j'entends vos commentaires et c'est stimulant d'être considéré comme un joueur léger, non combattant (il sourit). À lui de voir comment il veut qu'on le définisse. Cameron Woki, c'est 115 kilos et près de 2 mètres. Il a une qualité aérienne et de coureur, mais c'est un combattant aussi : un jeune combattant de 22 ans. La meilleure des réponses pour Cameron Woki c'est la performance sur le terrain.

Galthié : "Des finisseurs qui trépignent du sabot"

Woki trop léger pour un match contre l'Irlande ?

J'ai l'impression, à travers votre question, que vous pensez qu'il va avoir du mal face à des adversaires rudes… Mais Cameron Woki est un joueur rude. Il se prépare pour être à la hauteur de cette intensité. Et il ne sera pas tout seul. Si on additionne la rudesse de nos huit avants, on aura de quoi opposer à la rudesse irlandaise…



Jelonch, Alldritt et Cros en troisième ligne, six avants sur le banc

Le contenu des entraînements, l'adversaire irlandais et la performance contre l'Italie m'ont motivé à composer cette troisième-ligne et ce banc avec six avants. On aura un cinq de devant frais, trépignant du sabot d'apporter son énergie. Ils vont s'échauffer ensemble. On compte sur eux, eux que l'on appelle nos finisseurs, pour permettre de gagner les vingt dernières minutes du match. On va les lâcher pour qu'ils nous apportent tout ce qu'ils ont en eux.



Le XV de départ de l'équipe de France contre l'Irlande

Jaminet - Penaud, Moefana, Fickou, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille



Les remplaçants : Mauvaka, Gros, Bamba, R.Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos