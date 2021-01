XV de France : Galthié a obtenu gain de cause auprès de la LNR et de la FFR

Fabien Galthié peut souffler ! Quelques semaines après la bataille médiatique entre la Ligue Nationale de rugby et le Fédération Française de rugby concernant les conditions de mise à disposition des internationaux lors de la fenêtre rallongée d’automne, le staff du XV de France sait dans quelles conditions il va pouvoir préparer le Tournoi des 6 Nations 2021. En effet, un nouvel accord entre la LNR et la FFR a été scellé, selon une information du quotidien L’Equipe, et permettra à Fabien Galthié de préparer les cinq échéances prévues entre le 6 février et le 20 mars prochains avec un groupe de 42 joueurs... mais à certaines conditions. Si le contexte sanitaire, notamment sur le territoire britannique, permet la tenue du Tournoi des 6 Nations aux dates initiales, Fabien Galthié pourra composer un groupe de 37 joueurs en vue de chaque rencontre, en Italie le 6 février, en Irlande le 14 février, face à l’Ecosse le 27 février, en Angleterre le 13 mars puis face au pays de Galles le 20 mars.

Un groupe de 37+5 pour chaque match

Toutefois, afin de répondre favorablement à la demande du staff tricolore de disposer d’un groupe de 42 joueurs pour préparer les matchs, la LNR et la FFR se sont mises d’accord sur l’ajout de cinq « partenaires d’entraînement » pour la première partie de chaque stage. Ces joueurs supplémentaires proviendront des clubs de Top 14 ou de Pro D2 avec une seule condition : qu’ils proviennent exclusivement de clubs n’ayant pas plus d’un joueur sélectionné dans la liste des 37. Cette dernière sera finalement réduite à 28 membres le mercredi précédant le match, permettant aux neuf joueurs écartés de reprendre l’entraînement avec leurs clubs dès le jeudi afin de participer, le cas échéant, aux rencontres de championnat du week-end. Ce fonctionnement sera en place lors de la première semaine de préparation et lors des cinq semaines durant lesquelles les Bleus joueront. Concernant les deux semaines de battement durant le Tournoi, les 28 joueurs conservés pour le match précédent resteront à Marcoussis jusqu’au mercredi, date à laquelle cinq joueurs retrouveront leurs clubs pour jouer en Top 14. Les 23 joueurs restants profiteront alors d’un week-end de repos et seront sur la feuille de match à l’occasion de la rencontre suivante disputée par les Bleus.