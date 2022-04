XV de France (F) : Un groupe réduit à 33 joueuses pour conclure le Tournoi des 6 Nations

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦 !

Voici la liste des 33 joueuses qui prépareront les 2 derniers matchs du Tournoi des #SixNations 2022 !#XVdeFrance #NeFaisonsXV https://t.co/38SADNHdvT



— France Rugby (@FranceRugby) April 13, 2022

Hayraud assume pour Mayans

Le groupe de 33 joueuses sélectionnées

Le XV de France féminin ressert les rangs. Après avoir pris le meilleur sur l’Italie, l’Irlande et l’Ecosse, Annick Hayraud a fait le choix de compter sur un groupe qui passe de 35 à 33 joueuses en vue des rencontres au pays de Galles le 22 avril puis face à l’Angleterre en clôture le 30 avril. « C'est dans la logique d'avoir un groupe plus resserré. Il était élargi sur le premier bloc du Tournoi a confié la patronne des Bleues dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. L'idée était de faire tourner les compositions d'équipes sur les trois premiers matchs, on a réussi à le faire, même si ce n'était pas franchement facile. » Un groupe qui va retrouver Agathe Sochat, qui était absente en raison de l’accouchement de sa compagne, et Caroline Boujard, qui a manqué les trois premières journées sur blessure. « On alignera la meilleure composition d'équipe pour les deux matchs qui restent, c'est clair pour nous », a affirmé Annick Hayraud.Pour la manager du XV de France féminin, le retour de Caroline Boujard, qui s’ajoute à celui de Safi N’Diaye précédemment, est une bonne nouvelle. « C'est une joueuse d’expérience, assure Annick Hayraud. Elle a des qualités de vitesse qui peuvent être très intéressantes. » Si deux joueuses font leur retour, elles sont cinq à ne pas être conviées à revenir au Centre National du Rugby de Marcoussis, dont la troisième-ligne Marjorie Mayans. Admettant que « c’est un choix » justifié par les « pépins physiques » dont elle a été victime, Annick Hayraud assure que la joueuse de Blagnac « fait le maximum pour retrouver son pic de forme ». Toutefois, la montée en puissance d’une jeune génération impose au staff tricolore certaines décisions. « On continue à avoir un oeil sur elle, assure la manager des Bleues. On a essayé d'être transparent. Elle a envie de continuer à se battre pour revenir dans le groupe. » Réunies dès le week-end prochain à Marcoussis, les Bleues seront en mission pour imiter les Bleus et aller chercher le Grand Chelem.Rose Bernadou (Montpellier), Yllana Brosseau (Bordeaux), Annaëlle Deshaye (Lyon), Clara Joyeux (Blagnac), Assia Khalfaoui (Bordeaux), Coco Lindelauf (Blagnac)Célia Domain (Blagnac), Agathe Sochat (Bordeaux), Laure Touyé (Montpellier)..Madoussou Fall (Bordeaux), Manaé Feleu (Grenoble), Célia Ferer (Toulouse), Audrey Forlani (Blagnac), Safi N'Diaye (Montpellier)Julie Annery (Stade Français Paris), Axelle Berthoumieu (Blagnac), Emeline Gros (Montpellier), Gaëlle Hermet (Toulouse), Romane Ménager (Montpellier)Alexandra Chambon (Grenoble), Laure Sansus (Toulouse)Caroline Drouin (Rennes), Morgane Peyronnet (Montpellier)Maëlle Filopon (Toulouse), Chloé Jacquet (Lyon), Marine Ménager (Montpellier), Gabrielle Vernier (Blagnac)Cyrielle Banet (Montpellier), Caroline Boujard (Montpellier), Marie-Aurélie Castel (Rennes), Mélissande Llorens (Blagnac)Emilie Boulard (Chilly-Mazarin), Jessy Trémoulière (Romagnat)