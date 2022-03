XV de France (F) : Chambon titulaire face à l'Italie, Sansus et Trémoulière débuteront sur le banc

Un pack dans la continuité

Le XV de départ de la France face à l’Italie

Après le Grand Chelem du XV de France masculin, les Bleues entendent bien faire de même. Opposée à l’Italie ce dimanche à Grenoble en ouverture du Tournoi des 6 Nations, la sélection féminine dirigée par Annick Hayraud a décidé de faire confiance aux joueuses en forme, quitte à créer des surprise. Après avoir célébré sa première sélection en novembre dernier à l’occasion de la victoire sur l’Afrique du Sud, Alexandra Chambon sera titularisée pour la première fois au poste de demi de mêlée. La Grenobloise, qui évoluera devant son public, composera la charnière tricolore avec Caroline Drouin, qui débutera un match en Bleu pour la cinquième fois consécutive. Laure Sansus, quant à elle, sera remplaçante au coup d’envoi et pourra apporter son expérience en fin de match. Un XV de départ qui se passera également des services de Jessy Trémoulière. Cette dernière cède sa place au poste d’arrière à Chloé Jacquet.Pour ce qui est de la ligne des trois-quarts, Maëlle Filopon et Gabrielle Vernier prendront place au centre, avec Aurélie Castel et Léa Murie qui se placeront sur les ailes. En ce qui concerne le huit de devant, la continuité par rapport aux test-matchs de novembre est de mise. On retrouve ainsi Gaëlle Hermet, Emeline Gros et Romane Ménager en troisième ligne quand Audrey Forlani et Madoussou Fall composeront la deuxième ligne en l’absence de Safi N’Diaye, absente sur blessure. La première ligne sera composée de Clara Joyeux et Annaëlle Deshayes aux postes de pilier, qui encadreront la talonneuse Agathe Sochat. « Ce premier match du Tournoi est très important pour bien débuter cette compétition dans un Stade des Alpes que l’on connait bien, a confié Thomas Darracq, responsable sportif du XV de France féminin, dans un communiqué. La composition s’inscrit dans la volonté de positionner les joueuses en forme du moment. Cela fait suite aux performances lors du stage de préparation en Corse et lors des matchs de championnat d’Elite 1. »Jacquet - Murie, Filopon, Vernier, Castel - Drouin, Chambon - Hermet, Gros, Ménager - Forlani, Fall, Joyeux, Sochat, DeshayesTouyé, Lindelauf, Khalfaoui, Feleu, Berthoumieu, Sansus, Trémoulière, Boulard