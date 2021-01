XV de France : Entrée dans la bulle sanitaire refusée pour Thomas Lavault

Thomas Lavault ne pourra pas rejoindre le XV de France. Le deuxième-ligne de La Rochelle a été appelé à la dernière minute par Fabien Galthié afin de pallier le forfait du Toulonnais Swan Rebbadj, souffrant d’un abcès dentaire l’ayant privé du match face au Stade Français Paris dimanche dernier. Toutefois, avant de rejoindre le groupe, le joueur de 21 ans devait se soumettre au strict protocole permettant l’entrée dans la bulle sanitaire installée autour du XV de France. Or, via son compte officiel Instagram, Thomas Lavault a confirmé ne pas avoir été autorisé à rejoindre le groupe. « Déçu de vous annoncer que je n’ai pas pu intégrer la bulle sanitaire de Nice et avoir l’honneur de rejoindre le XV de France, a déclaré le Rochelais. Je suis toujours positif depuis ma dernière infection par le COVID il y a trois semaines. »





Lavault : « Ça donne envie d’y retourner »

Comme Thomas Lavault le confirme sur les réseaux sociaux, « le staff a logiquement voulu respecter le protocole à la lettre » afin de permettre la préparation du XV de France en vue du Tournoi des 6 Nations dans les meilleures conditions. Logiquement frustré, le deuxième-ligne rochelais ne compte pas en rester là. « Expérience frustrante et décevante, mais enrichissante mentalement pour la suite. Ça donne envie d’y retourner, assure Thomas Lavault. Maintenant retour en club pour préparer le match de ce week-end. Merci pour tous vos messages d’encouragement qui me font chaud au cœur. » Ecarté du XV de France pour raisons sanitaires, le deuxième-ligne de 21 ans sera donc disponible pour Ronan O’Gara et le Stade Rochelais, qui affronte Toulouse dimanche prochain en clôture de la 15eme journée du Top 14.