XV de France : Dupont, touché au coude gauche, a écourté son entraînement

Antoine Dupont touché et c'est tout le groupe France qui tremble. Le demi de mêlée du XV de France n'est pas allé au bout de la séance d'entraînement du jour des Bleus, ce mardi sous le soleil de Marcoussis. La faute à une douleur au bras gauche qui a obligé le capitaine tricolore, touché dans un impact avec un partenaire, à interrompre sa séance avant ses coéquipiers. Coéquipier de Dupont à Toulouse, François Cros, révélant que c'est au biceps gauche que le meilleur joueur du monde de l'année dernière souffrait, a appris la nouvelle aux journalistes, peu de temps après en conférence de presse. Le troisième ligne ne semblait pas très inquiet pour autant sur les chances de participation de Dupont au choc de vendredi prochain à Cardiff face au pays de Galles pour le compte de la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi des 6 Nations. "Il a pris un coup au biceps mais je ne pense pas que ce soit bien grave, il a préféré ne pas prendre de risque."

Fickou malade

Un optimisme d'autant plus crédible qu'à en croire nos confrères de RMC, le numéro 9 des Bleus avait gardé le sourire à la fin de cette séance à haute intensité en dépit de cette blessure qui l'avait contraint à arrêter son entraînement avant la fin. Si rien ne permet encore d'assurer à trois jours de la rencontre et quatrième sortie de ces Bleus toujours invaincus que leur maître à jouer sera de la partie vendredi à Cardiff, on peut penser que son sourire va néanmoins dans le sens d'une nouvelle titularisation du Toulousain, s'il est de nouveau à cent pour cent. Gaël Fickou, lui aussi, devrait débuter ce match face aux Gallois. Toutefois, à l'instar de Baptiste Couilloud, lui aussi malade, le centre du Racing 92 n'a pas participé à la séance de mardi. "On est au complet: seuls Gaël Fickou et Baptiste Couilloud sont grippés donc ils ont été ménagés", a communiqué après-coup le directeur de la performance des Bleus Thibault Giroud.