XV de France : Dupont et Chat absents contre l'Irlande, Ntamack incertain

Dimanche compliqué pour les Bleus. En plus de la défaite subie en Ecosse (27-18), le XV de France va devoir modifier ses plans pour son dernier match. En effet, contre l'Irlande, le 14 mars au Stade de France, Fabien Galthié sait d'ores et déjà qu'il devra composer sans Camille Chat, forfait de dernière minute à Murrayfield suite à une « douleur au mollet », et Antoine Dupont. Ce dernier, titulaire au poste de demi de mêlée depuis le début du Tournoi des 6 Nations, est sorti à la 77eme minute contre le XV du Chardon. D'après Raphaël Ibanez, le Toulousain aurait une luxation « acromio-claviculaire assez nette », a expliqué le manager français en conférence de presse.

Ntamack dans l'incertitude

Enfin, si Chat et Dupont ne pourront être sur le terrain pour le dernier match de cette édition 2020, Romain Ntamack est, lui, incertain. Sorti à la 8eme minute, après un choc à la tête sur Sam Johnson, l'ouvreur français n'a pas passé avec succès le protocole commotion. « On attend d'avoir plus d'indications pour savoir s'il peut jouer », a cette fois indiqué Ibanez. Enfin, tout juste de retour, Damian Penaud a reçu un coup à un mollet et était gêné au moment de courir. La situation de l'ailier de Clermont sera à suivre de près. L'annonce du groupe français pour l'Irlande devrait apporter quelques réponses.