La liste des forfaits ne cesse de s’allonger pour Fabien Galthié et son staff. Après avoir dû faire face aux renoncements de Baptiste Couilloud, Cyril Cazeaux, Sekou Macalou, Julien Hériteau et Lester Etien, qui ont été remplacés par Guillaume Ducat, Maxime Lucu, Baptiste Delaporte, Alivereti Raka et Lucas Tauzin au fil du week-end, c’est le troisième-ligne de Toulouse Selevasio Tolofua qui ne pourra pas prendre part à la préparation du XV de France pour le match au pays de Galles ce samedi à Cardiff. Son forfait n’a pas été communiqué par le staff tricolore qui pouvait tout de même compter sur un remplaçant dès la séance d’entraînement organisée ce mardi à Marcoussis. En effet, le troisième-ligne de Castres Anthony Jelonch a été appelé en remplacement de Selevasio Tolofua dès ce lundi dans le plus grand secret.

Penaud également forfait, Alldritt, Dupont et Ntamack inquiètent

Un forfait qui n’a pas été le dernier d’ici samedi et le match sur la pelouse du Principality Stadium. Insuffisamment remis d’une blessure à un mollet, l’ailier de Clermont Damian Penaud ne sera pas en mesure de tenir sa place, selon une information de RMC Sport. La conséquence principale sur l’équipe que devrait aligner Fabien Galthié au pays de Galles serait le replacement de Gaël Fickou du centre, où Arthur Vincent devrait accompagner Virimi Vakatawa, vers l’aile. Damian Penaud devrait être totalement remis pour le déplacement en Ecosse. A cela s’ajoutent pas ont été ménagés lors de l’entraînement ce mardi. Se ressentant du dos, le troisième-ligne Grégory Alldritt s’est entraîné en marge du groupe tout comme Anthony Dupont. Le demi de mêlée toulousain, qui continue de souffrir du dos malgré deux mois d’absence à l’issue de la Coupe du Monde, n’est pas un signe positif. Romain Ntamack, pour sa part, n’est pas totalement remis du coup à une rotule reçu lors de la victoire du XV de France face à l’Italie et voit le XV de France prendre le maximum de précaution depuis ce week-end. Des absences qui pourraient peser lourd pour les Bleus face au XV du Poireau.