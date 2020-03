XV de France : Deux changements contre l'Ecosse

Le XV de France contre l’Ecosse :

Fabien Galthié n’est pas un adepte des changements à outrance dans ses compositions d’équipes depuis qu’il est à la tête du XV de France, d’autant plus qu’il est toujours invaincu. C’est pourquoi il a décidé de n’effectuer que deux changements dans son XV de départ pour le match en Ecosse dimanche (4eme journée), par rapport à celui qui a débuté au pays de Galles il y a deux semaines (victoire 27-23). Et sur ses deux changements, un seul est contraint, puisque Jefferson Poirot remplace Cyril Baille, blessé à l’épaule à Cardiff. L’autre changement concerne Teddy Thomas qui, décevant en défense et non retenu dans le groupe, voit Damian Penaud lui prendre sa place au centre. Le centre clermontois, blessé à la veille du premier match contre l’Angleterre, effectue enfin son retour en Bleu.Bouthier – Penaud, Vakatawa, Vncent, Fickou – (o) Ntamack, (m) Dupont – Alldritt, Ollivon, Cros – Willemse, Le Roux – Haouas, Marchand, PoirotChat, Gros, Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Jalibert, RamosMauvaka, Aldegheri, Geraci, Couilloud, Ngambede