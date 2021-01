XV de France : Cros vers un forfait contre l’Italie ?

Et si Cros manquait le bon wagon ?

François Cros sera-t-il retenu pour le premier match du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations 2021, en Italie dans huit jours. La question se pose, car le troisième ligne toulousain souffre toujours de son pied droit., comme son coéquipier Selevasio Tolofua, mais aussi Killian Géraci et Baptiste Couilloud (LOU), Hassane Kolingar et Donovan Taofifenua (Racing 92), Julien Delbouis (Stade Français) et Vincent Rattez (Montpellier). Quoi qu’il arrive, Cros ne jouera pas ce week-end puisque le choc entre La Rochelle et le Stade Toulousain a été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’effectif haut-garonnais.Mais son entraîneur Ugo Mola a révélé qu’il souffrait toujours de son pied droit, victime d’une fracture du métatarse contre l’Irlande le 31 octobre, ce qui lui avait valu une longue indisponibilité et un retour seulement samedi dernier lors de la large victoire contre Agen (0-59). «», a expliqué Mola en conférence de presse. Difficile d’imaginer donc qu’il sera en mesure d’honorer sa neuvième sélection le 6 février à Rome. Et comme Fabien Galthié va devoir s’appuyer sur un groupe quasi-figé de 31 joueurs (sauf blessure, méforme ou test positif) pour toute la durée du Tournoi afin de limiter les risques de contaminations au coronavirus, François Crois va peut-être manquer le bon wagon...