XV de France : Content, Ibañez se projette sur le pays de Galles

Comme pour Fabien Galthié ou Charles Ollivon, ce début de nouveau mandat commence plutôt bien pour Raphaël Ibañez. Présent en conférence de presse avec le sélectionneur et le capitaine du XV de France, le manager s'est expliqué sur la légère sensation de déception qui planait au-dessus des Bleus, après leur victoire (35-22) contre l'Italie ce dimanche. « On parle de sincérité, pas de déception. On parle de sincérité et de vérité par rapport au contenu du match. On sent que l'on construit et que l'on avance. Ensuite, si on regarde froidement, avec le plus de recul possible, le début de tournoi, c'est un très bon début de 6 Nations. Deux matchs, deux victoires, neuf points... Je pense que c'est une première place au classement provisoire », a notamment déclaré l'ancien talonneur.

Ibañez fixe le programme des Bleus

« Tout ça doit nous amener la confiance nécessaire pour avancer, tout en étant conscient des marges de progression des points d'amélioration que nous avons évoqué et voir aujourd'hui, a poursuivi Ibañez, avant de dévoiler ce qui attend les joueurs à deux semaines du prochain rendez-vous internationale. Le programme à venir, c'est que dès demain matin, l'ensemble des joueurs seront mis à disposition des clubs pour trois jours. Trois jours de retour en famille et en club. Ensuite, 28 joueurs de jeudi prochain à dimanche seront au CNR (Centre national de rugby) à Marcoussis pour mettre le cap sur Cardiff, le pays de Galles. Et ensuite, la semaine classique, avec dès le lundi, où l'on retrouvera 42 joueurs comme la convention nous l'y autorise. »