XV de France : Chat sort de la liste des 31, Alldritt y fait son retour

🏆 Le staff des Bleus a sélectionné 31 joueurs pour le Tournoi des @SixNationsRugby 2021 !

Premier match samedi prochain à 15h15 contre l'Italie 🇮🇹



Allez les Bleus 🇫🇷🤩 #XvdeFrance #NeFaisonsXV



— France Rugby (@FranceRugby) January 31, 2021

Alldritt de retour, D.Taofifenua finalement écarté

Fabien Galthié n’a pas perdu de temps. Alors que la Fédération Française de rugby et la Ligue Nationale de rugby ont confirmé que, dans le but de renforcer le protocole sanitaire autour du XV de France, le groupe pour le Tournoi des 6 Nations allait être réduit à 31 joueurs, le staff tricolore a communiqué ce dimanche les changements apportés dans la liste initiale. La base de ce groupe qui restera ensemble pendant les sept prochaines semaines est composée par les 28 joueurs qui sont restés à Nice ce week-end, quand huit joueurs ont été libérés pour retrouver leurs clubs respectifs en vue de la 15eme journée du Top 14. Fabien Galthié et son staff doivent toutefois faire face à deux forfaits, ceux du talonneur du Racing 92 Camille Chat et du pilier gauche de La Rochelle Thierry Paiva. Afin de les remplacer poste pour poste, le talonneur du Stade Toulousain Peato Mauvaka ainsi que le pilier gauche Toulon Jean-Baptiste Gros vont entrer dans la bulle mise en place autour du XV de France.Afin de compléter ce groupe, Fabien Galthié et ses adjoints ont donc appelé trois joueurs supplémentaires, dont deux faisaient partie des huit joueurs libérés jeudi dernier. Le deuxième-ligne de Lyon Killian Geraci et son coéquipier au LOU, le demi de mêlée Baptiste Couilloud, sont les heureux élus tout comme... Grégory Alldritt. Après avoir renoncé à la première semaine de stage pour subir une arthroscopie du genou droit et rassuré par les résultats de cet examen, le troisième-ligne centre du Stade Rochelais retrouve sa place dans le groupe. En conséquence, les joueurs qui ne feront pas leur retour à Nice pour terminer la préparation en vue du Tournoi des 6 Nations sont François Gros, blessé à un pied, Selevasio Tolofua, Hassane Kolingar, Donovan Taofifenua, Vincent Rattez et Julien Delbouis. Toutefois, puisque Fabien Galthié pourra faire évoluer son groupe au gré des éventuelles blessures, nul doute que ces six joueurs pourraient faire leur retour dans la bulle afin de compléter le groupe si besoin durant la compétition.