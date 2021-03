XV de France : Cazeaux contraint de renoncer, Le Roux fait son retour

🔁 Suite au forfait de Cyril Cazeaux, Bernard Le Roux intègre le groupe des 31 joueurs du #XVdeFrance !#NeFaisonsXV pic.twitter.com/4mbO0J4eFD

— France Rugby (@FranceRugby) March 18, 2021

Le Roux rappelé de dernière minute

Si Fabien Galthié a dévoilé ses cartes pour France-pays de Galles, le staff tricolore a également en tête la conclusion du Tournoi des 6 Nations. En effet, alors que le match face à l’Ecosse devrait bien avoir lieu le vendredi 26 mars au Stade de France, le groupe tricolore devra rester une semaine de plus en vase-clos à Marcoussis. Mais cette préparation du duel face au XV du Chardon devra se faire sans Cyril Cazeaux. Absent du banc de touche pour le match prévu ce samedi et remplacé dans ce rôle par le Toulonnais Swan Rebbadj, le deuxième-ligne de Bordeaux-Bègles s’est blessé lors d’une séance d’entraînement ce mardi et ne pourra pas être remis à temps pour affronter l’Ecosse la semaine prochaine.Afin de maintenir un groupe de 31 joueurs, le staff du XV de France a décidé de faire appel à un renfort, qui rejoindra Marcoussis au plus tôt. Dans ce rôle, Fabien Galthié et ses adjoints ont décidé de convoquer Bernard Le Roux. Victime d’une blessure musculaire dans la semaine précédant le match à Twickenham, le joueur du Racing 92 devait faire face à une semaine d’absence. Remis de ce pépin physique, le natif de Moorreesburg, en Afrique du Sud, est de nouveau à même de porter le maillot du XV de France et va ainsi retrouver le groupe de 31 joueurs pour la conclusion du Tournoi des 6 Nations, pour laquelle les Bleus sont encore en lice pour la victoire finale face au pays de Galles, en remplacement de l’infortuné Cyril Cazeaux.