XV de France : Blessure sérieuse pour Etrillard, qui va manquer le Tournoi

20' #SCARCT 😰 Triste image avec cette blessure de Anthony Etrillard... Il sort sur civière sous les applaudissements du Parc y Scarlets...

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) January 11, 2020

Etrillard écarté au moins trois mois

Un véritable crève-cœur pour Anthony Etrillard ! Le talonneur du RC Toulon a vu Fabien Galthié le convoquer en équipe de France pour la première fois de sa carrière à 26 ans en vue du Tournoi des 6 Nations mais le bonheur n’aura duré que quatre jours. En effet, à l’occasion de la victoire du club varois sur la pelouse des Scarlets ce samedi en Challenge Cup, l’ancien joueur de l’Aviron Bayonnais s’est très gravement blessé à une jambe après 20 minutes de jeu. Evacué sur civière avec un maximum de précaution et avec une aide respiratoire, le diagnostic s’annonçait sérieux pour le Toulonnais.Les examens pratiqués dans la foulée de sa sortie du Parc y Scarlets n’ont laissé guère de doute sur la gravité de la blessure. Anthony Etrillard souffre, en effet, d’une fracture d’un péroné qui devrait l’écarter des pelouses pour au moins trois mois. En conséquence, le talonneur toulonnais doit d’ores-et-déjà déclarer forfait pour le Tournoi des 6 Nations, durant lequel il devait accompagner Julien Marchand et Camille Chat à son poste. Une absence qui va contraindre le staff du XV de France à revoir sa copie et à rappeler un joueur pour pallier cette absence avec deux noms qui reviennent, le joueur du Racing 92 Teddy Baubigny et celui du Stade Toulousain Peato Mauvaka. Un souci qui pourrait n’être que le premier pour Fabien Galthié puisque, ce dimanche, le troisième-ligne de Lyon Kilian Geraci est sorti sur blessure après une minute de jeu face au Leinster.