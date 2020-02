C’est un souci de dernière minute dont le staff du XV de France se serait bien passé. Titularisé sur l’aile gauche par Fabien Galthié en vue du match face à l’Angleterre ce dimanche au Stade de France dans le cadre de la 1ere journée du Tournoi des 6 Nations, Damian Penaud a été contraint de quitter prématurément la dernière séance d’entraînement, organisée sur la pelouse de l’enceinte dionysienne. Le joueur de Clermont, après un passage par le vestiaire, est revenu sur la pelouse avec un bandage au niveau du mollet gauche pour reprendre sa place. Toutefois, à l’issue de cette séance, le fils d’Alain Penaud est allé passer des examens de contrôle pour avoir une première idée des conséquences de cet incident.

Penaud ne pourra pas tenir sa place

Peu après ce dernier galop d’essai avant le « Crunch », Raphaël Ibañez s’était montré un brin optimiste face à la presse. « Damian Penaud a ressenti une petite gêne au mollet gauche en début d'échauffement et est allé passer des examens, a alors confié l’ancien talonneur international. On espère que ce n'est pas grave. » Mais ces examens médicaux n’ont pas tardé à refroidir le staff du XV de France. En effet, victime d’une lésion au mollet gauche, Damian Penaud est contraint de déclarer forfait pour France-Angleterre et, en conséquence, l’ailier de La Rochelle Vincent Rattez fait son entrée dans le XV de départ et va vivre ce dimanche sa quatrième sélection en équipe de France, lui qui a connu ses deux premières face à l’Afrique du Sud en juin 2017 avant de venir remplacer au pied levé Thomas Ramos pendant la Coupe du Monde et d'entrer en jeu lors du quart de finale face au pays de Galles. En ce qui concerne le nom du huitième remplaçant, le staff tricolore n’a pas encore tranché et devrait prendre une décision d’ici la fin de journée.