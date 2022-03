Penaud de retour sur l'aile, Moefana, forfait



À samedi ! 💪💪 aux dépens de Yoram Moefana, qui l'avait remplacé contre le XV du Poireau, sachant que le Girondin, touché à un genou, manquera ce dernier match. De la même façon, Melvyn Jaminet est maintenu à l'arrière, Gaël Fickou et Jonathan Danty sont de nouveau associés au centre. Gabin Villière, lui, sera encore l'alter ego de Penaud sur l'autre aile. Du grand classique également au niveau de la charnière, où sont ancrés les inévitables Antoine Dupont, capitaine de ce XV de France qui enchaîne les victoires, et Romain Ntamack, comme au niveau de la troisième ligne, que composeront de nouveau Anthony Jelonch, Gregory Alldritt et François Cros, ou encore devant. Ainsi, Uini Atonio, Julien Marchand et Cyrille Baille, monstrueux face aux Gallois, débuteront de nouveau lors de cette "finale" tant attendue.



Le XV de départ face à l'Angleterre

Jaminet - Villière, Danty, Fickou, Penaud - Dupont (cap), Ntamack - Cros, Alldritt, Jelonch - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille



Les remplaçants : Gros, Mauvaka, Haouas, R.Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos

L'incertitude concernant Paul Willemse levée, le XV de France pouvait enfin se vanter (cela n'était pas encore arrivé depuis le coup d'envoi de la compétition) delors d'une dernière sortie dans ce Tournoi des 6 Nations 2022 qui pourrait permettre aux Bleus, en cas de cinquième succès, de signer son dixième Grand Chelem de l'histoire et le premier pour les Tricolores depuis 2010. Mardi, Willemse avait été ménagé, obligeant naturellement Fabien Galthié à réfléchir au remplaçant potentiel du joueur d'origine sud-africaine en deuxième ligne aux côtés de Cameron Woki.que le sélectionneur français déjà vainqueur du Tournoi comme joueur (à trois reprises, en 1997, 1998 et 2002) mais jamais encore comme entraîneur pourra présenter samedi soir (21h00) face au XV de la Rose en préambule éventuel d'un rendez-vous qui pourrait déboucher sur le sixième sacre des Bleus dans le Tournoi (le premier depuis 2010) et donc sur ce Grand Chelem que les Français attendent là aussi depuis douze ans. La composition qu'ont annoncée conjointement Galthié et son adjoint Raphaël Ibanez, ce jeudi midi depuis Marcoussis,