Avec les mêmes contre le pays de Galles ? Malgré la défaite concédée dans les ultimes minutes (23-20) face à l'Angleterre à Twickenham le week-end dernier, Fabien Galthié devrait reconduire le même XV de départ que celui qu'il avait lancé devant le XV de la Rose au coup d'envoi, samedi soir (21h00) pour la venue des invaincus Gallois au Stade de France. Satisfait de la prestation de ses titulaires en dépit de ce premier revers pour les Bleus depuis le coup d'envoi de ce Tournoi des 6 Nations 2021 (le match contre l'Ecosse avait été annulé en raison d'un grand nombre de cas de Covid-19 au sein du groupe France), le sélectionneur français aurait en effet décidé de relancer les mêmes hommes pour débuter cette partie qui pourrait permettre au pays de Galles de valider leur sacre, Grand Chelem à la clé, mais aussi aux Tricolores de coiffer les Gallois au poteau pour la victoire en cas de troisième succès, après ceux obtenus contre l'Italie et l'Irlande. Mathieu Jalibert, préféré à Romain Ntamack face aux Anglais alors que le Toulousain était de nouveau opérationnel et élu meilleur joueur de cette 4eme journée du Tournoi, devrait donc être associé en charnière à l'inamovible Antoine Dupont.

Vincent sur le banc ?

De même, en l'absence de Bernard Le Roux, de nouveau forfait, Romain Taofifenua devrait avoir de nouveau sa chance en deuxième ligne, aux côtés de Paul Willemse, au même titre que Dylan Cretin devrait être maintenu en troisième ligne, avec de nouveau pour l'épauler Gregory Alldritt et le capitaine du XV de France Charles Ollivon. Pas de changements à attendre non plus à l'arrière, où Brice Dulin devrait prendre place derrière un quatuor vraisemblablement de nouveau composé de Teddy Thomas, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa et Damian Penaud. Arthur Vincent, à l'instar d'Uini Atonio, a retrouvé Marcoussis après son long isolement consécutif à sa contamination au Covid-19. Le Montpelliérain devrait toutefois se contenter d'un statut de remplaçant, au détriment probablement de Cameron Woki. Anthony Jelonch, Baptiste Serin et Anthony Boutier devraient également prendre place sur le banc, où ils ne retrouveront pas forcément Dorian Aldegheri et Swan Rebbadj. Atonio et Cyril Cazeaux pourraient en effet les remplacer du côté de ceux que Fabien Galthié a pris l'habitude d'appeler les « finisseurs ».



Le XV de départ probable face au pays de Galles :

Dulin - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Cretin - Willemse, R.Taofifenua - Haouas, Marchand, Baille



Les remplaçants probables : Chat, Gros, Atonio, Cazeaux, Jelonch, Vincent, Serin, Ntamack