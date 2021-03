XV de France : Atonio et Vincent rappelés, Hounkpatin et Danty libérés

Arthur Vincent et Uini Atonio rappelés, Wilfrid Hounkpatin et Jonathan Danty libérés. Sans surprise, cette nouvelle semaine pour les Bleus dans leur quartier général de Marcoussis a débuté par les retours conjugués d'Atonio et Vincent au sein du groupe pour préparer le rendez-vous décisif de samedi soir (21h00) au Stade de France pour le compte de la 5eme journée du Tournoi des 6 Nations. Les Tricolores accueilleront une équipe du pays de Galles toujours invaincue (4 matchs, 4 victoires) et première du classement à qui la victoire tend les bras et qui peut de surcroît viser le Grand Chelem. Le centre de Montpellier et le pilier droit de La Rochelle - respectivement 9 et 35 sélections avec les Bleus - avaient été écartés du groupe, dont il faisait tous les deux partie pour les débuts de cette édition 2021 du Tournoi, après avoir été testés positifs au Covid-19 lors de la vague de contamination qui avait déferlé sur le groupe France en marge de la rencontre contre l'Ecosse (finalement annulée).

Atonio et Vincent toujours positifs à leur retour de quarantaine

Immédiatement placés en quarantaine comme le veut le protocole sanitaire, le joueur du MHR et celui du Stade Rochelais avaient fait leur retour à Marcoussis il y a deux semaines, au moment pour leurs coéquipiers de débuter la préparation du match de samedi dernier contre l'Angleterre à Twickenham (défaite 23-20 des Français). De nouveau testés positifs - ils n'étaient alors plus que deux dans ce cas - Atonio et Vincent avaient dû de nouveau être isolés, renonçant du même coup à ce Crunch. Désormais positifs, ils réintègrent logiquement le groupe. Hounkpatin et Danty, qui avaient, quant à eux, été précisément rappelés pour pallier la contamination des deux hommes, ont, de la même manière, été naturellement libérés par Fabien Galthié. Le centre de Castres, qui n'honorera donc toujours pas sa première sélection sous le maillot du XV de France, et le pilier droit du Stade Français Paris (6 sélections), ont retrouvé leurs clubs respectifs ce lundi.