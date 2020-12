XV de France : 37 joueurs pour Galthié pendant le Tournoi

Alors qu’il avait fallu des semaines de négociations entre la Fédération française rugby et la Ligue nationale pour la mise à disposition des joueurs pour l’Autumn Nations Cup (les deux instances avaient finalement décidé que chaque joueur ne pourrait pas disputer plus de trois matchs, sur les six au programme), les discussions ont été plus rapides en vue du Tournoi des 6 Nations 2021, qui débutera le 6 février et qui sera l’objectif de la saison pour les XV de France. Selon les informations de L’Equipe et de RMC, un accord a été trouvé ce mardi à l’issue d’une réunion entre les instances. Selon cet accord, qui devrait être finalisé mercredi, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié pourra avoir 37 joueurs à sa disposition pour chaque match du Tournoi des 6 Nations, plus cinq joueurs d’entraînement non-sélectionnables, issus des clubs de Top 14 et de Pro D2 n’ayant aucun joueur dans la liste de 37, et dans la limite d’un joueur par club. Les 42 joueurs seront réunis à Marcoussis du lundi au mercredi avant chaque match du Tournoi. La saison passée, Fabien Galthié avait 42 joueurs sélectionnables à sa disposition pour chaque match du Tournoi, et aurait souhaité qu’il en soit de même en 2021, mais les clubs n’étaient pas d’accord. Lundi, Midi Olympique avait révélé que durant les deux semaines du Tournoi où il n’y a pas de match, les joueurs seront libérés le jeudi matin, mais 23 d’entre eux seront « protégés » et ne pourront pas jouer en championnat le week-end. Une information qui reste à toutefois à confirmer.

Deux doublons pendant le Tournoi

L’équipe de France entamera son Tournoi des 6 Nations le 6 février par un déplacement en Italie, puis se rendra en Irlande le 14 février, avant de recevoir l’Ecosse le 28 février, d’aller en Angleterre le 13 mars et de finir par la réception du pays de Galles le 20 mars. Objectif ? Remporter enfin le Tournoi, pour la première fois depuis 2010. Dans le même temps, deux « doublons » auront lieu lors de la 2eme et 5eme journée du Tournoi, avec deux journées de Top 14 au menu. Cinq matchs en retard de Top 14, reportés pour cause de coronavirus ou de finales de Coupe d’Europe 2019-2020 (Racing 92 - Toulon) se disputeront pendant les week-ends du Tournoi.