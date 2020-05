World Rugby : Bientôt une révolution dans le calendrier mondial ?

Bientôt une révolution dans le rugby mondial ? Au lendemain de la réélection de l’Anglais Bill Beaumont à la présidence de World Rugby, avec une courte avance sur l’Argentin Agustin Pichot, le journal The Rugby Paper dévoile le projet de réforme du calendrier mondial souhaité par l’instance internationale. La volonté de World Rugby est de réduire les doublons et donc les conflits entre les clubs et les sélections. Ainsi, la saison débuterait en octobre et novembre avec la Tournée d’automne, puis les championnats nationaux se dérouleraient de décembre à juillet, entrecoupés du Tournoi des 6 Nations et du Rugby Championship qui auraient lieu en avril et mai. De gros changements en perspective, donc ! "Ce calendrier intéresse les clubs de Premiership et ceux du Top 14"

« Nous travaillons sur un modèle qui permettrait un début de Championnat en décembre, avec une saison de 29-30 semaines et une pause pour le Tournoi des Six Nations. Ce calendrier intéresse les clubs de Premiership et ceux du Top 14. C'est le seul aspect de la saison sur lequel la plupart des gens sont d'accord. Nous avons là une formidable opportunité de bâtir un meilleur futur », explique une source proche de World Rugby à The Rugby Paper. Reste désormais à connaitre la date de l’éventuelle mise en place de nouveau calendrier. En attendant, les conflits entre clubs et sélections ne vont pas cesser, notamment en France où la FFR espère organiser sept test-matchs en octobre-novembre.