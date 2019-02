C’était il y a moins de deux ans, Thomas Ramos (23 ans, 1 sélection) évoluait encore sous les couleurs de Colomiers en Pro D2 (*). Un championnat dont le Mazamétain finira meilleur joueur et… meilleur buteur avec 345 points. Une dernière qualité qui lui vaut dix-huit mois plus tard une première titularisation au poste d’arrière du XV de France, retenu pour affronter l’Ecosse samedi, au Stade de France (15h15).

Parce que Jacques Brunel a changé casaque et "viré" sa charnière clermontoise, dont il avait tant rêvé avant ce Tournoi des 6 Nations, pour composer sous ses ordres une septième charnière 100% toulousaine, et 100% inédite, avec l’association de Romain Ntamack et Antoine Dupont, faire débuter Ramos à l’arrière apparaissait indispensable. Pour se doter d’un réalisateur régulier et de premier plan: "Romain (Ntamack), même s’il bute très bien, n’est pas le buteur attitré du Stade Toulousain, donc il est préférable que ce soit Thomas Ramos qui assume cette tâche", a justifié le sélectionneur tricolore.

Le crunch ? "Un grand moment"

Une semaine après ses grands débuts en bleu et son entrée en jeu en pleine débâcle à Twickenham (44-8) - "ce crunch restera malgré tout un grand moment", avouera Ramos – voilà l’arrière toulousain envoyé au feu d’un match qui, en cas de troisième défaite et avant les déplacements en Irlande et en Italie, pourrait se transformer en traumatisme…

Ramos démontre depuis le début de la saison, en Top 14 notamment, qu’il est bel et bien "un des meilleurs buteurs du championnat", se plaît à répéter Brunel, qui relève aussi que le Tarnais "cette année, prend beaucoup plus d’initiatives, il est beaucoup plus mordant, il est beaucoup plus tranchant." Au point même de s’être montré un peu trop "gourmand" aux yeux du technicien gersois, sur la fin de match face aux Anglais. Dans un nouveau match de la peur face aux Ecossais contre lesquels chaque point va compter, cette charge de buteur sera forcément lourde à porter. Et d’autres avant lui, à commencer par Parra et Lopez lors des deux premières journées, ont démontré qu’elle pouvait écraser son dépositaire.

Pourtant, Ramos posséderait cette décontraction naturelle, propre à sa génération, qui permet de se détacher de ce genre de contexte: "On connaît Thomas, ses qualités, et j’espère qu’il les mettra samedi contre l’Ecosse, décrit son coéquipier au Stade Yoann Huget. Il aime porter le ballon, il aime aller vers l’avant, Thomas, et il a aussi fait beaucoup de progrès sur les phases défensives, là où l’attendait cette année, relève-t-il. Il a élevé son curseur et c’est normal qu’il se retrouve là. (…) Il est capable de jouer au rami deux heures avant le match ou de jouer au ping-pong ; c’est une nouvelle génération qui, sous la pression, vit les choses de façon assez simple." La partie qui s’annonce samedi ne le sera pas, c’est une certitude.

--------------------------------------

(*) Ramos faisait l’objet d’un prêt du Stade Toulousain sous le maillot du club banlieusard lors de la saison 2016-2017.