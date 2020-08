VI Nations : Le calendrier de la fin du tournoi officialisé

💥 Annonce des matchs reprogrammés du Tournoi des Six Nations 2020 💥

Il reste quatre matchs du tournoi des VI Nations 2020 à jouer. Et ils ont enfin été placés dans le calendrier des fenêtres internationales qui fait tant débat en France.C'est au stade de France que le dénouement de cette édition particulière devrait avoir lieu. Le match France-Irlande se jouera à cette date dans l'enceinte dionysienne. Le coup d'envoi de cette rencontre aura lieu à 21h. Un peu plus tôt le même jour, le Pays de Galles et l'Ecosse vont s'affronter dans un duel sans enjeu à 15h10 alors que l'Italie va recevoir l'Angleterre au Stadio Olimpico à 17h45 pour le choc des extrêmes. Une folle journée de rugby en perspective.Ce 31 octobre ne sera pas la seule journée de l'automne dédiée à cette épreuve habituellement printanière. Le 24 octobre, l'Irlande va affronter l'Italie pour le compte de la quatrième journée.. Pour rappel, à une journée de la fin, l'Angleterre et la France sont à égalité en tête du classement. Dans cette course au titre, l'Irlande pourrait revenir de loin pour y jouer un rôle important. Avec un match contre l'Italie à jouer avant le déplacement en France, le XV du Trèfle peut espérer soulever le trophée le soir du 31 octobre. Le suspense est donc insoutenable et il devrait bientôt se terminer.