C’était la principale surprise réservée par Jacques Brunel la semaine dernière, pour l’affrontement entre le XV de France et les Gallois en ouverture de cette nouvelle édition du Tournoi des 6 Nations. L’absence de Mathieu Bastareaud, qui était pourtant l’un de ses hommes de base l’an dernier mais n’apparaissait même pas sur la feuille de match au Stade de France, où les Bleus, après avoir mené 16-0, se sont finalement inclinés (19-24).

Dimanche après-midi (16h) à Twickenham, le Toulonnais va retrouver une place de titulaire, et le brassard de capitaine, aux côtés de Geoffrey Doumayrou. "Aujourd’hui, il nous paraît opportun de le titulariser, a confié Brunel à Marcoussis vendredi. Il nous semble être une option importante face à l’Angleterre. Un changement de cap ? Absolument pas. Il faut tenir compte de certaines blessures, comme celles d’Atonio, de Fofana et de Médard. Ce ne sont pas des blessures très, très graves mais elles nécessitent 8 jours de cicatrisation."

La "démonstration" anglaise

Avant de reconnaître que le retour de "Basta" pour ce "Crunch" était, forcément, "en partie" lié à sa "densité physique": "Mathieu, on sait l’impact qu’il peut avoir. Et face à leur puissance au centre du terrain, qu’ils ont ramenée à nouveau avec Manu Tulagui, il peut avoir un impact intéressant. On attend qu’il nous donne cet impact-là." Alors qu’il a procédé au total à sept changements par rapport à l’équipe vue face au pays de Galles (Bastareaud, Bamba, Lambey, Camara, Fickou, Doumayrou et Huget), le sélectionneur a notamment évoqué la première titularisation de Félix Lambey.

Un Toulousain qui "est sans doute le seconde ligne le plus léger au niveau mondial" et "a fait une très bonne entrée. On a voulu le récompenser un petit peu et le faire démarrer." Yacouba Camara est lui "en grande forme. On profite de l’occasion, même si Lauret n’a pas démérité." Pour Romain Ntamack, qui ne va cette fois pas débuter, "la meilleure option, c’était de le mettre sur le banc. Parce qu’on pense que ça va être difficile et compliqué. L'idée est de ne pas trop l’exposer au début et le faire rentrer en cours de match."

"Parce que 14 ans, c’est long…"

Brunel avoue aussi se méfier particulièrement de cette équipe anglaise qui a réalisé une véritable "démonstration" en Irlande samedi (20-32): "Je l’ai vu très impressionnante dans sa puissance physique, dans le canevas qu’elle a mis sur le terrain, et l’impossibilité qu’elle a donnée à l’Irlande de s’exprimer." Mais pourquoi croire à une première victoire tricolore en Angleterre depuis 2005 ? "Parce que 14 ans, c’est long…"