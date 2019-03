Une première sous l'ère Brunel

Jamais Jacques Brunel, souvent soumis à la contrainte des blessures, mais aussi incapable d'installer aux postes clés les cadres qui, à un peu plus de 6 mois de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), font cruellement défaut au XV de France, n'avait depuis sa nomination reconduit les Bleus d'un match sur l'autre. C'est chose faite pour le déplacement dimanche à Dublin (16h), où les vainqueurs de l'Ecosse seront tous reconduits pour ce match de clôture de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Du jamais vu sous l'ère Brunel, donc, et il faut remonter à son prédécesseur pour trouver trace d'un tel statu quo. En novembre 2017, Guy Novès lui reconduisait une équipe de France qui perd contre la Nouvelle-Zélande (38-18) pour concéder une nouvelle défaite une semaine plus tard face aux Springboks (18-17).

Brunel joue la continuité, notamment avec sa jeune charnière, une fois encore 100% toulousaine et composés d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, invités à se mesurer aux références Conor Muray et Jonathan Sexton. Mais le Gersois ne fait pas pour autant une fixette sur ses jeunes joueurs : "Je n'attends pas spécialement des choses des jeunes, j'en attends surtout de l'équipe, précise-t-il. L'adversaire est différent, on connaît les caractéristiques de l'Irlande, une équipe très axée sur la possession du ballon, qui est capable de mettre de longues séquences tout en contrôlant ses mouvements et la possession. Il va falloir être capable de résister pendant longtemps. On connaît aussi les qualités de certains joueurs, notamment de leur chef d'orchestre Sexton. Mais on a vu aussi qu'ils avaient été mis en difficulté contre l'Angleterre, puisqu'ils ont été battus assez largement chez eux." D'où cet objectif affiché : "On espère être capable de leur opposer une résistance, tout en étant ambitieux dans le jeu."