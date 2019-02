Une charnière Dupont-Ntamack contre l'Ecosse

Le XV de France jouera son troisième match du Tournoi des 6 Nations contre l'Ecosse samedi au Stade de France. Après la déconvenue en Angleterre (44-8), Jacques Brunel opère quatre changements pour défier le XV du Chardon.

Lauret remplace Camara en troisième ligne. Ntamack et Dupont s'installent en charnière en lieu et place de Lopez et Parra. Ramos entre à l'arrière, Huget glisse à l'aile et Fickou au centre aux dépens de Dumayrou qui sort du XV. L'arrière toulousain assurera aussi le rôle du buteur.

Le XV de France: Ramos - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - Ntamack (o), Dupont (m) - Picamoles, Iturria, Lauret - Lambey, Vahaamahina - Bamba, Guirado, Poirot.