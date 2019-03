Un XV de France inchangé

Une continuité attendue. Alors que l’équipe de France a ouvert son compteur victoire en venant à bout de l’Ecosse il y a deux semaines (27-10), Jacques Brunel et son staff ont décidé de ne rien changer à cette équipe. En toute logique. Après 13 mois à la tête des Bleus c’est pourtant la première fois que le sélectionneur reconduit totalement une équipe d’un match à l’autre. Les 15 éléments vainqueurs de l’Ecosse verront donc Dublin, dimanche à 16 heures, pour le compte de la 4e journée du Tournoi des VI Nations.

"Cela paraissait logique au vu de la prestation relativement satisfaisante contre l’Ecosse après un match contre l’Angleterre assez décevant", a expliqué en conférence de presse un sélectionneur qui va donc notamment conserver la charnière Dupont-Ntamack. Un demi de mêlée qui avait quitté le Tournoi 2018 sur blessure ce qui explique en partie les rotations et donc l’absence de continuité au sein de ce groupe.

☘️ Voici le composition de votre #XVdeFrance pour aller défier dimanche, l'Irlande, à Dublin ! #IRLFRA #NeFaisonsXV pic.twitter.com/9qzyvB9Uww — Fédération Française de Rugby (@FFRugby) 5 mars 2019

Une jeunesse qui avait su surmonter la pression contre les Ecossais et qui sera donc encore en première ligne. "Je n’attends pas spécialement des choses des jeunes, j’attends de l’équipe qu’elle se comporte bien face à un adversaire différent. On connaît les caractéristiques de l’Irlande qui est très axée sur la possession du ballon et qui est capable de mettre de longues séquences donc il va falloir être capable de résister pendant longtemps", plaide Jacques Brunel qui croit cependant évidemment en la capacité de son équipe à résister.

Et si Sexton et compagnie possèdent de nombreux atouts, ils ne sont pas non plus infaillibles. "On a vu aussi qu’ils ont été en difficulté contre l’Angleterre, ils ont été battus assez largement chez eux (20-32), l’Italie leur a donné une opposition de qualité (26-16) donc on espère être dans cette direction", ajoute le sélectionneur qui souhaite donc que son équipe sache résister aux vagues vertes et qui attend également que le XV de France ait la même "ambition dans le jeu montrée dans le dernier match contre l’Ecosse". Une continuité dans les intentions nécessaires pour enfin confirmer et enchaîner deux résultats positifs.