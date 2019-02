(U20): Les Bleuets croqués par l’Angleterre

Après une victoire bonifiée, glanée contre Galles (32-10) lors de son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations, l’équipe de France U20 a chuté à Exeter ce samedi, face à l’Angleterre (31-19).

Dans un "crunch" mené de bout en bout par un XV anglais dominateur en mêlée et au sol, les Bleuets ont tout de même inscrit deux essais par l’intermédiaire de Jordan Joseph (27e) et Julien Delbouis (36e), et un troisième de pénalité. Pas suffisant face aux quatre essais adverses (dont deux de pénalité), qui ont permis aux Anglais de s’imposer.

Grâce à ce succès bonifié, l’Angleterre U20 se relance après sa défaite face à l’Irlande U20 concédée lors de la première journée (35-27). Prochain rendez-vous pour les Bleus, le 23 février prochain face à l’Ecosse.