Tournoi des Six Nations : Les Écossais ne veulent pas d'un report de leur match contre la France

« L'équipe nationale d'Ecosse poursuit sa préparation pour affronter la France à Paris, ce dimanche »

Une rencontre qui n'est pas encore sûre de pouvoir se tenir à la date prévue. Ce dimanche, à 16h00, la France doit affronter l'Écosse, dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Après une première victoire acquise à Rome, contre l'Italie (10-50), le 6 février dernier, le XV de France avait ensuite enchaîné avec un deuxième succès, le 14 février dernier, du côté de Dublin, face à l'Irlande (13-15).En effet, durant plusieurs jours d'affilée, certains joueurs français et autres membres du staff technique ont été testés positifs au coronavirus. Ce lundi, ce sont d'ailleurs six nouveaux joueurs d'un coup qui avaient ainsi rejoint les rangs des forfaits pour la rencontre contre l'Écosse. Il s'agit du capitaine Charles Ollivon, mais également de Brice Dulin, Romain Taofifenua, Cyril Baille ainsi que Peato Mauvaka mais aussi Baptiste Pesenti, qui venait pourtant d'être appelé.Par conséquent, se pose ainsi toujours encore aujourd'hui la question d'un possible report de ce duel contre l'Écosse. Une décision définitive est même attendue ce mercredi. En attendant, ce lundi soir, la Fédération écossaise de rugby a publié un communiqué dans lequel elle indique clairement ne pas souhaiter ce report : « L'équipe nationale d'Ecosse poursuit sa préparation pour affronter la France à Paris, ce dimanche.Un report du match aurait un impact sur la disponibilité des joueurs et les accords en place avec les clubs. Une situation qui pourrait voir plus de dix joueurs écossais indisponibles pour la sélection si le match était décalé. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires du 6 Nations pour appuyer la tenue du match ce week-end, dès lors que cela peut se faire dans des conditions saines. »