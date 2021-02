Tournoi des Six Nations : L'édition 2021 aura bien lieu aux dates prévues

S'il pouvait y avoir éventuellement encore des doutes, ceux-ci viennent ainsi définitivement d'être balayés d'un revers de la main. L'édition 2021 du tournoi des Six Nations de rugby, prévue du 6 février au 21 mars prochains, aura bien lieu à ces dates-là. La tenue de l'épreuve est restée un long moment incertaine, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Ce mardi matin, c'est finalement Roxana Maracineanu elle-même qui a annoncé que le tournoi aura lieu « à la date prévue avec une bulle sanitaire, comme pendant le Tour de France ». Présente sur France Télévisions, la ministre déléguée aux Sports a ainsi également ajouté : « La FFR (Fédération française de rugby) a soumis un protocole rigoureux, strict, qui a été soumis aux autorités sanitaires. La décision a été prise au sein du gouvernement de faire en sorte que le Tournoi des Six Nations se tienne à la date prévue, à partir du 6 février avec une bulle sanitaire, comme pendant le Tour de France. »

Les Bleus préparent leur premier match à Nice

Toutefois, les différents joueurs engagés dans la compétition seront ainsi contraints de subir au moins un test tous les trois jours : « Des contraintes qui vont faire que les joueurs vont être exclus de la septaine normalement en vigueur, puisqu'ils vont être testés tous les trois jours et rester dans une bulle fermée. » Ce jeudi, c'est le comité interministériel de crise qui avait alors déjà donné un premier avis quant à ce fameux protocole sanitaire de la FFR. Et cet avis s'était ainsi révélé positif. De son côté, l'équipe de France est réunie depuis le 24 janvier dernier, du côté de Nice dans le département des Alpes-Maritimes. Les Bleus préparent activement leur premier match. Celui-ci se tiendra le 6 février prochain, du côté de Rome, contre Italie.