Tournoi des Six Nations - Angleterre : Farrell déclare forfait

Gros coup dur pour l'équipe d'Angleterre de rugby. En effet, à l'occasion de la prochaine édition du Tournoi des Six Nations, le XV de la Rose sera privé, tout bonnement, de son capitaine, qui se trouve être également son buteur. Owen Farrell, pensionnaire des Saracens et aujourd'hui âgé de 30 ans, est contraint de déclarer forfait pour l'intégralité de la prestigieuse épreuve, qui débute dès le samedi 5 février prochain. Cette annonce a été effectuée par Eddie Jones, soit le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de rugby lui-même, lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée pas plus tard que ce mercredi matin. "C'est un coup terrible pour lui, mais ça peut permettre aussi à d'autres de grandir", a-t-il ainsi notamment déclaré, dans des propos relayés par le quotidien sportif français L'Equipe. Une première blessure remontait déjà au mois de novembre dernier. A cette occasion, le principal intéressé s'était alors blessé à une cheville.

Smith pour le remplacer ?

Depuis, il a donc rechuté, et plus précisément la semaine dernière, avec son club, à l'occasion d'un simple entraînement. Comme indiqué par Jones, Farrell devrait, cette fois, en passer par la case opération. Une possibilité alors déjà évoquée à l'occasion du mois de novembre dernier, avant que cette option ne soit alors pas retenue, à l'époque., lui aussi pensionnaire des Saracens et annoncé comme étant particulièrement prometteur. Smith était titulaire à l'occasion de la rencontre disputée contre l'Afrique du Sud, au poste de numéro 12, ce qui avait alors décalé Farrell au centre. A l'occasion de cette même édition 2022 du Tournoi des Six Nations, Eddie Jones a ainsi également et notamment rappelé George Ford. Le samedi 5 février prochain, jour d'ouverture de cette prestigieuse épreuve de rugby, l'Angleterre se déplacera du côté de l'Ecosse.