Tournoi des 6 Nations - XV de France : Les Bleues déjà tournées vers l'Angleterre

Sur sa lancée, le XV de France féminin a continué son sans-faute dans ce Tournoi des 6 Nations 2022 et peut rêver de décrocher le Grand Chelem. En effet, vendredi soir, les Bleues ont signé une quatrième victoire bonifiée en autant de rencontres au pays de Galles (5-33). En attendant, la rencontre entre l'Angleterre et l'Irlande prévue ce dimanche (à 13h), les joueuses d'Annick Hayraud occupent seules la tête du classement, avec 20 points. « L'objectif était de gagner ce match, on sait qu'on a déjà eu des contre-performances contre les Galloises, ça nous tenait à coeur de faire une bonne prestation et de gagner. On est très satisfaites malgré le contenu de la deuxième période. Mais on a une semaine pour travailler et faire des réglages. L'important était de se donner le droit d'aller jouer ce match à Bayonne contre l'Angleterre et tenter de gagner le Tournoi », a notamment expliqué la manager du XV de France, à l'issue de la belle victoire de son équipe.

« L'objectif est atteint, on a une finale à jouer »

De son côté, Gaëlle Hermet semblait sur la même longueur d'onde que cette dernière. « On savait que l'Angleterre serait notre dernier match. On ne pense à ce match que depuis ce (vendredi) soir, même si on l'avait en tête depuis un moment. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on est plus fébriles en deuxième période, pourquoi on n'arrive à mettre autant de points qu'en première période, a pour sa part déclaré la capitaine française, dans des propos recueillis par L'Equipe. Mais l'objectif est atteint, on a une finale à jouer. On va travailler très fort cette semaine pour peaufiner les derniers détails. » Si les Anglaises font également le plein ce dimanche, le Crunch du 30 avril prochain au stade Jean-Dauger (Bayonne) devrait faire des étincelles. Pour rappel, la France n'a plus remporté le Tournoi des 6 Nations féminin depuis 2018.