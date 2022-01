Tournoi des 6 Nations - XV de France : La liste des 42 joueurs dévoilée, avec Dupont mais pas Jalibert

🔜 #SixNations 2022 🏆

Voici les 𝟒𝟐 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔 pour la préparation du Tournoi des @SixNationsRugby qui débutera dès lundi prochain ! 🇫🇷#XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/7IveKdXKSq



La liste des 42 joueurs sélectionnés :

Daniel Bibi Biziwu (Clermont) Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse), Uini Atonio (La Rochelle), Demba Bamba (Lyon), Mohamed Haouas (Montpellier), Thibaud Flament (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing 92), Romain Taofifenua (Lyon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles), Florent Vanverberghe (Castres), Florian Verhaeghe (Montpellier), Grégory Alldritt (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Ibrahim Diallo (Racing 92), Anthony Jelonch (Toulouse), Sekou Macalou (Stade Français) et Yoan Tanga (Racing 92)Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles), Léo Berdeu (Lyon), Antoine Hastoy (Pau), Romain Ntamack (Toulouse), Jonathan Danty (La Rochelle), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing 92), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles), Virimi Vakatawa (Racing 92), Tani Vili (Clermont), Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Teddy Thomas (Racing 92), Gabin Villière (Toulon), Brice Dulin (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan) et Thomas Ramos (Toulouse)