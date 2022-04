Tournoi des 6 Nations - XV de France : Drouin fait son retour à l'ouverture contre l'Angleterre

Forlani sera également titulaire

Le XV de France féminin contre l'Angleterre

Un retour important pour le XV de France féminin. En effet, comme l'indique la composition dévoilée ce jeudi par l'encadrement des Bleues, Caroline Drouin, aujourd'hui âgée de 25 ans, retrouve une place de titulaire à l'ouverture, à l'occasion de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations féminin, contre l'Angleterre.Un "crunch" synonyme de véritable "finale" dans la mesure où le futur vainqueur de cette rencontre remportera l'édition 2022 de ce Tournoi, avec, à la clé, le Grand Chelem.Drouin, qui s'est remise d'une blessure à un genou après avoir été titulaire lors des deux premières journées de la compétition avant de déclarer forfait la semaine dernière, à l'occasion de la victoire au pays de Galles (33-5), avait alors été suppléée par Jessy Trémoulière, qui prend place, cette fois, sur le banc des remplaçantes.Contre le pays de Galles, du côté de Cardiff, Céline Ferer avait évolué en deuxième ligne. Cette fois, elle sera en troisième ligne, à la place de Julie Annery et sera suppléée par Audrey Forlani.Jacquet - Boujard, Filopon, Vernier, M. Ménager - (o) Drouin, (m) Sansus - Hermet (cap.), R. Ménager, Ferer - Forlani, Fall - Joyeux, Sochat, DeshayeTouyé, Lindelauf, Brosseau, Annery, Gros, Chambon, Trémoulière, Boulard