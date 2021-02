Tournoi des 6 Nations - XV de France : Atonio et Kolingar appelés en renfort

🔁 2 changements dans le groupe du #XVdeFrance pour la préparation du match contre l'Irlande !

👉 Georges-Henri Colombe est libéré, Uini Atonio est sélectionné.

👉 Jean-Baptiste Gros est forfait et remplacé par Hassane Kolingar.#NeFaisonsXV



— France Rugby (@FranceRugby) February 9, 2021

Gros doit déclarer forfait

Changements au sein du XV de France. En effet, dans la perspective de la suite du Tournoi des Six Nations, les piliers internationaux Uini Atonio et Hassane Kolingar, âgé de 22 ans et qui possède déjà deux sélections à son actif, ont été appelés par le staff de l'équipe de France.Une rencontre prévue dès ce dimanche à 16h00, en Irlande, du côté de Dublin. Le pilier droit Uini Atonio, âgé de 30 ans et qui compte déjà un total de 34 sélections, supplée Georges-Henri Colombe, âgé de 22 ans et que le staff a ainsi libéré alors qu'il n'a toujours pas connu la moindre sélection.De son côté, le pilier gauche Hassane Kolingar, pensionnaire du Racing 92, remplace. Lors de la finale de la Coupe d'Automne, disputée au mois de décembre dernier, et perdue de peu contre l'Angleterre (19-22 a.p.), Atonio et Kolingar avaient alors tous les deux été titularisés en première ligne.