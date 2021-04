Tournoi des 6 Nations : Watson élu meilleur joueur devant Dupont

Watson : "Je suis très surpris"

Pour la troisième fois depuis la création du trophée de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2004, un Ecossais est récompensé ! Après Stuart Hogg en 2016 et 2017, c’est Hamish Watson qui a été élu en 2021. Le troisième ligne de 29 ans a reçu le plus de votes de la part des fans, parmi les six nominés, choisis par les médias.Avec trois victoires (notamment en Angleterre pour la première fois depuis 1983 et en France pour la première fois depuis 1999) et deux défaites, l’Ecosse a terminé quatrième de cette édition 2021, et Watson y a pris une part prépondérante. Il a en effet disputé les cinq matchs quasiment en intégralité, manquant seulement 14 minutes. Il a marqué un essai, a offert une passe décisive, a porté le ballon à 67 reprises, pour 321 mètres gagnés, et réussi ses 55 placages.« Je suis très surpris, évidemment, car de nombreux joueurs de haut niveau étaient en lice pour le prix. Je pense que lorsque vous gagnez quelque chose comme ça, le crédit revient à mon équipe, et à tous ceux qui ont remporté le trophée avant.Nous pensons que nous allons dans la bonne direction et que je remercie l’ensemble de l’équipe, car sans eux, on ne peut pas gagner ces distinctions personnelles », a réagi le vainqueur du trophée, qui jouera ce dimanche sur le terrain du Racing 92 en huitièmes de finale de la Champions Cup.