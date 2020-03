Tournoi des 6 Nations : Vers un report de France - Irlande ?

March 8, 2020 22:45 Suite aux annonces du gouvernement, et notamment l'interdiction en France de tout rassemblement de plus de 1 000 personnes, la dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations entre les Bleus et l'Irlande, prévue le 14 mars au Stade de France, pourrait être reportée.