Tournoi des 6 Nations : Un tournoi à quatre n'est que spéculation pour le Comité

Le rugby international est mis en difficulté par le Covid-19. Alors que les tournées estivales ont été récemment reportées par World Rugby et que l’incertitude grandit autour du déplacement des équipes de l’Hémisphère Sud vers l’Europe pour la tournée de novembre, les idées ne cessent de fuser. Alors que Bernard Laporte a émis l’idée de conclure le Tournoi des 6 Nations 2020 puis d’enchaîner sur un deuxième tournoi pour combler le vide, la presse anglaise a emboité le pas et, reprenant des déclarations du président de la Fédération Galloise de rugby, émis l’idée d’un tournoi entre les nations des Iles Britanniques, donc sans la France et l’Italie. Face à cela, le Comité des Six Nations est sorti de son silence et assuré que tout cela ne relevait que de « spéculations médiatiques inexactes » dans un communiqué.

Les Six Nations entendent conclure l’édition 2020

Dans ce même communiqué, le Comité des Six Nations confirme un consensus autour d’une conclusion de l’édition 2020 du Tournoi, avec quatre rencontres encore à disputer, d’ici la fin de l’année. « Le Tournoi des Six Nations, ainsi que ses six fédérations, ont la ferme intention de conclure le Tournoi des Six Nations 2020 et espèrent faire rejouer les matchs reportés plus tard dans l'année, assure l’instance dans son communiqué tout en assurant que les matchs ne se joueront que si cela ne comporte aucun risque. Alors que nous analysons les différentes options de reprogrammation, la santé et la sécurité des joueurs, du personnel associé et bien sûr celle des supporters est notre priorité absolue. »

La tournée de novembre encore dans l'incertitude

Concernant les éventuelles tournées automnales des nations de l’Hémisphère Sud, le Comité des Six Nations reste prudent et espère pouvoir communiquer sur le sujet dans un délai raisonnable. « La situation actuelle est changeante et évolue rapidement avec des pays à différents stades de la lutte contre cette pandémie, assure le Comité qui confirme une collaboration avec World Rugby et les fédérations du Sud à ce sujet. Nous prévoyons qu'il faudra encore quelques semaines avant que la situation ne s'éclaircisse et que nous puissions présenter des options de reprise plus définitives. » L’incertitude n’est pas encore levée alors que, de son côté, l’EPCR entend conclure ses compétitions en octobre prochain.