Tournoi des 6 Nations : Un nouveau cas positif chez les Bleus

La liste des cas positifs au coronavirus s'allonge du côté du XV de France ! Alors que trois membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié, ont été testés positifs, tout comme les joueurs Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Charles Ollivon, Brice Dulin, Antoine Dupont, Julien Marchand, Arthur Vincent, Baptiste Pesenti, Gabin Villière et Mohamed Haouas, un autre cas positif a été détecté chez un joueur, dont le nom n'a pas encore été dévoilé (selon L'Equipe, il s'agirait d'un joueur de première ligne), lors d'un test effectué ce mercredi, a annoncé jeudi matin la Fédération française de rugby. Les entraînements du jour ont été immédiatement suspendus afin d'éviter toute contamination supplémentaire.

France - Ecosse de nouveau incertain

Alors que le Comité des 6 Nations avait annoncé mercredi que la rencontre entre la France et l'Ecosse, prévue dimanche au Stade de France dans le cadre de la troisième journée du Tournoi, aurait bien lieu puisqu'aucun cas positif n'avait été recensé depuis lundi, ce nouveau test positif pourrait bien remettre tout en cause. En effet, les joueurs ayant repris l'entraînement collectif mercredi, ils devraient tous être considérés comme cas contacts. Les prochaines heures devraient permettre d'en savoir plus. Rappelons que dans le même temps, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a demandé à la Fédération française de rugby de mener une enquête interne afin de déterminer s'il y a eu des manquements au respect du protocole sanitaire, très strict, établi pour que le Tournoi des 6 Nations 2021 puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Un rapport doit lui être remis d'ici une semaine.



Communiqué de la Fédération française de rugby :



"Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l’apparition d’un cas positif au sein de l’effectif des joueurs, le Comité Médical de la FFR s’est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour. L’ensemble du groupe est à l’isolement conformément au protocole sanitaire. La FFR est en lien étroit avec le Comité des 6 Nations."