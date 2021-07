Tournoi des 6 Nations (U20/J4) : Troisième victoire de suite pour les Bleuets

La défaite inaugurale face à l’Angleterre est bien loin pour les Bleuets. En effet, après avoir pris le meilleur sur l’Italie puis sur le pays de Galles dans la bulle installée à l’Arms Park de Cardiff, c’est l’Ecosse qui n’a pas pu résister aux joueurs de Philippe Boher. Et le ton a été très vite donné avec une entame de match à sens unique. En effet, dès la 2eme minute, le troisième-ligne Maxime Baudonne a ouvert le score avant que son buteur Nolann Le Garrec ne passe la transformation puis une pénalité pour donner dix points d’avance aux Tricolores au bout de seulement cinq minutes. Dans la foulée, Enzo Reybier a corsé l’addition à la 10eme minute. Le carton jaune recu peu avant le quart d’heure de jeu par Théo Ntamack n’a pas refroidi les Bleuets car la défense écossaise s’est mise à la faute, concédant un essai de pénalité à la 17eme. Toutefois, peu avant la demi-heure de jeu, Enzo Reybier a dû quitter la pelouse sur un carton rouge à la suite d’un plaquage avec retournement.

Les Bleuets n’ont pas tremblé longtemps

Dans la foulée, Patrick Harrison a débloqué le compteur écossais avec un essai avant de signer un doublé juste avant la sirène. Mais, dans l’intervalle, Léo Barre n’avait pas manqué l’occasion d’assurer le bonus offensif pour les Bleuets. L’entame du deuxième acte a vu le XV du Chardon hausser le ton pour essayer de profiter de leur supériorité numérique. Ceci s’est matérialisé par un essai d’Ollie Leatherbarrow cinq minutes après la reprise mais ce n’est pas allé plus loin. A un quart d’heure du terme de la rencontre, la défense écossaise s’est encore une fois mise à la faute avec un carton jaune à l’encontre d’Ollie Melville pour un en-avant volontaire et un nouvel essai de pénalité pour les Bleuets, qui ont terminé la rencontre avec le doublé de Maxime Baudonne. Au final, l’équipe de France des moins de 20 ans s’impose avec une marge de 24 points (45-21). Avec ces cinq points, les Bleuets gardent toutes leurs chances de remporter le Tournoi, même s’ils n’ont pas totalement leur destin en main.



TOURNOI DES 6 NATIONS U20 2021

Du 19 juin au 13 juillet 2021 à Cardiff (pays de Galles)



4eme journée - Mercredi 7 juillet 2021

Italie - Irlande : 23-30

France - Ecosse : 45-21

21h00 : Pays de Galles - Angleterre



Classement

1- Irlande 15 points

2- Angleterre 15

3- France 14

4- Italie 7

5- Pays de Galles 4

6- Ecosse 0