Tournoi des 6 Nations (U20/J4) : Les Bleuets prennent provisoirement la tête

Trois essais en huit minutes !

TOURNOI DES 6 NATIONS (U20) / 4EME JOURNEE

Jeudi 10 mars 2022



France

Vendredi 11 mars 2022



Samedi 12 mars 2022



Classement



France 16 points (+1 match)

L'équipe de France U20 peut toujours rêver de la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations 2022 ! Les Bleuets ont fait le boulot en allant s'imposer 15-47 au pays de Galles, avec notamment une fin de match de feu, et peuvent désormais attendre tranquillement le match entre l'Angleterre et l'Irlande, qui les suivent au classement, et qui aura lieu samedi.Après avoir encaissé une pénalité en début de match, les Français ont très bien réagi, avec un essai signé du Palois Romain Fonnicola à la 6eme minute, trouvé en bout d'alignement côté droit pour sa première titularisation (3-7). Le Bordelais Connor Sa a ensuite corsé l'addition au quart d'heure de jeu après une série de pick and go (3-17). Un essai de pénalité puis un essai de Benji Williams ont toutefois permis aux Gallois de rester dans le match.Mais en deuxième période, le XV du Poireau n'a vu que du bleu. Les jeunes Français ont en effet inscrit quatre essais, sans encaisser le moindre point ! C'est d'abord Sa qui s'est offert son deuxième essai de la soirée à la 47eme après une touche et un ballon porté., puis par Simon Tarel (Provence) cinq minutes plus tard dans le coin gauche après une chandelle galloise contrée en deux temps, et enfin par le Toulousain Max Auriac à la 80eme, de nouveau dans le coin gauche après avoir débordé tous ses adversaires. C'est donc une victoire bonifiée pour la France, qui terminera son Tournoi le 20 mars contre l'Angleterre. Avec la victoire finale en jeu ?Pays de Galles -: 15-47Italie - EcosseAngleterre - Irlande2- Irlande 14 points3- Angleterre 114- Pays de Galles 55- Italie 46- Ecosse 1