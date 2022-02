Tournoi des 6 Nations (U20/J3) : Les Bleuets l'emportent en Ecosse et se relancent

A 13, la France a tenu bon



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 𝐋𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐭𝐬 𝐬'𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐫 à Édimbourg avec le bonus ! Réduits à 13, ils ont résisté jusqu'au bout pour ramener un succès précieux d'Écosse ! 🙏#ECOFRA #FranceU20 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/HknTg6kJtK

TOURNOI DES 6 NATIONS (U20) / 3EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

France

Classement

France 12

Aux joueurs de Fabien Galthié d'imiter les Bleuets. En effet, ce vendredi soir,Pourtant, la tâche n'a pas été aisée pour les joueurs de Jean-Marc Béderède, qui repartent pourtant avec le bonus offensif d'Edimbourg. Car après une pénalité de chaque côté, signées Robin McClintock (4eme) et Emile Dayral (9eme), l'expulsion sévère de Jefferson Lee-Joseph (13eme) a changé la donne. Malgré ce premier coup du sort, les Bleuets n'ont pas lâché, bien au contraire. Avant la pause,En début de seconde période, Emilien Gailleton a donné une avance plus confortable aux siens en allant à son tour derrière la ligne (45eme). Peu après l'heure de jeu, Connor Sa (67eme) a répondu à l'essai de Callum Norrie (61eme), avant un second coup du sort contre les Bleuets.Bien qu'en double infériorité, l'équipe de Béderède n'a pas craqué et a tout donné défensivement. Dans les dernières minutes, l'essai écossais de Josh Taylor n'a rien changé et la France pouvait alors exulter. Au classement, les Tricolores restent donc au 3eme rang, à trois unités des Irlandais (1ers, 15 points).Bevia - Joseph, Gailleton, Le Brun (cap), Reybier - (o) Dayral, (m) Jauneau - Capilla, T.Ntamack, Banos - Auradou, M'Foudi - Bellemand, Sa, PerchaudMeïté, Moukoro, Cretu, Descoux, Della Schiava, Coulon, Tarel, Randle- Pays de Galles : 43-14Ecosse -: 17-30- Italie : 39-12Angleterre 12Pays de Galles 6Italie 4Ecosse 2