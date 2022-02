Tournoi des 6 Nations (U20/J2) : Les Bleuets battus en fin de match par l'Irlande

« On va se relever contre l'Écosse »



🇫🇷☘️ Les Bleuets s'inclinent à la dernière seconde ce soir à Aix. Un énorme combat de notre équipe qui a tout donné. 🙏#FRAIRL #FranceU20 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/ELdcv2woCv

— France Rugby (@FranceRugby) February 11, 2022

TOURNOI DES 6 NATIONS (U20) / 2EME JOURNEE

Vendredi 11 février 2022

France

Classement

France 6

Grosse désillusion pour les Bleuets. Après avoir largement dominé l'Italie la semaine dernière (41-15), l'équipe de France U20 n'est pas passée loin d'un nouveau succès lors du Tournoi des 6 Nations.Pourtant, ce sont les coéquipiers du capitaine Louis Le Brun qui s'étaient illustrés en premier à Aix-en-Provence, lors de la 2eme journée de la compétition. Après une pénalité signée Max Auriac en début de rencontre (4eme), le talonneur Victor Montgaillard a inscrit le premier du match (27eme), qui a ensuite été transformé par le buteur français. Cependant, à la pause, les Bleuets ne menaient que de trois points, suite à l'essai de James McCormick (32eme). Au retour des vestiaires,Mais,, alors que les Tricolores étaient à 14 après le carton jaune de Samuel M'Foudi. « Ce match se joue sur notre indiscipline contre une belle équipe d'Irlande conquérante en ballons portés et dans le jeu d'avants. On fait beaucoup trop de fautes pour gagner ce match mais on est content du combat que l'on a mis. On ne peut pas mettre la faute sur quelqu'un, Samuel (M'Foudi) commet certes une faute, mais comme tout le monde peut la faire. C'est notre indiscipline générale qui compte.», a réagi Le Brun, au micro de la chaîne L'Equipe, à l'issue du match.Auriac - Joseph, Gailleton, Le Brun (cap), Reybier - (o) Foursans-Bourdette, (m) Jauneau - Della Schiava, Suta, Banos - Uhila, M'Foudi - Simutoga, Montgaillard, PerchaudMartin, Penverne, Cretu, Portat, Exshaw, Coulon, Eymeri, Randle- Angleterre : 6-0: 16-17- Ecosse : 26-13Angleterre 6Italie 4Pays de Galles 4Ecosse 1